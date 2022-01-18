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Общество18 января 2022 9:25

В СГЮА заработает кол-центр для помощи сиротам, инвалидам и многодетным

Роман Бусаргин рассказал о новых мерах по поддержке граждан
Наталия Калинина
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Академия права в Саратове

Академия права в Саратове

В СГЮА заработает кол-центр для помощи сиротам, инвалидам и многодетным. Роман Бусаргин рассказал о новых мерах по поддержке граждан в своем Телеграм-канале.

В Саратовской государственной юридической академии действует колл-центр, где сиротам региона оказывают бесплатную юридическую помощь в вопросах получения жилья и других льгот. Центр был организован по инициативе Вячеслава Володина.

Вскоре деятельность колл-центра будет расширена. С 24 января начинаются консультации по вопросам льгот для многодетных семей и лиц с ограниченными возможностями.

Получить бесплатную помощь семьи могут по телефону: 8-937-021-11-43. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья действует номер телефона – 8-937-801-61-97. Напомню, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно проконсультироваться по телефону: 8-927-277-36-32.