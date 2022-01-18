Жители Саратовской области получили почти четыре миллиарда по страховкам. Объем выплат за январь–сентябрь 2021 оказался на 29,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщает пресс-служба Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

За 9 месяцев 2021 года общий объем страховых выплат в Саратовской области вырос на 4,7 процента по сравнению с таким же периодом в 2020 году и достиг 7,5 миллиарда рублей. Больше всего, на 12,4 процента, выросли премии по страхованию жизни.

С января по сентябрь 2021 года в Саратовской области приобретено более 1,3 миллиона страховых полисов, активнее всего саратовцы страховались от несчастных случаев и болезней.

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