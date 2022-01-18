Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе задержали водителя, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Трагедия произошла 13 января около 8:00 на трассе в Энгельсском районе у поворота на село Первомайское. Водитель грузового фургона превысил скорость на обледеневшей дороге и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся со Skoda, за рулем которой сидел мужчина.

В результате ДТП погибли трое пассажиров легковой иномарки, а ее водитель и еще один пассажир попали в больницу.

За смертельное ДТП на водителя грузовика возбудили уголовное дело. В тот же день гражданин был задержан. Расследование уголовного дела продолжается. По данным следствия, еще одним из участников аварии мог быть водитель ВАЗ-2107 красного оттенка. Правоохранители просят откликнуться очевидцев и обратиться по телефонам: 99-46-66, 99-46-88 или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 805.

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