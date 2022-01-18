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Общество18 января 2022 8:46

Саратовская область заняла восьмое место по темпам восстановления рынка труда

Эксперты «Работы.ру» составили рейтинг
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Специалисты портала «Работа.ру» опубликовали список городов, где быстрее всего восстанавливается рынок труда. Эксперты проанализировали скорость найма и количество вакансий в прошлом году.

На первом месте оказались Москва и Московская область. Вторая строчка у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В первую пятерку также вошли Нежегородская область и Краснодарский край.

Саратовская область заняла восьмое место из 85-ти возможных. Проще всего в регионе утроиться в сферы транспорта, логистики, агропромышленный сектор, а также в офисы и сферу бизнес-услуг.

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