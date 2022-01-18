В Саратовской области локомотив въехал в легковой автомобиль

Авто поехало на красный свет Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 18 января, в Вольском районе Саратовской области локомотив столкнулся с автомобилем. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Около 8:05 на 197-м километре перегона Сенная - Барнуковка 30-летний мужчина за рулём Skoda решил переехать пути на красный свет. В авто въехал локомотив.

В результате пришлось госпитализировать водителя легковушки и его 34-летнего пассажира.

UPD: 14:35

- По данным следствия, еще одним из участников ДТП мог стать водитель транспортного средства, предположительно автомашины «ВАЗ 2107» красного, бордового либо вишневого цвета.

Отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев данного происшествия и обратиться по телефонам: 99-46-66, 99-46-88 или по адресу: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 88, кабинет № 805, - дополнили в ГИБДД.

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