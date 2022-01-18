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Здоровье18 января 2022 8:30

От коронавируса в Саратовской области за сутки скончались 10 человек

Всего умерли 5 242 саратовца
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За минувшие сутки от коронавируса в Саратовской области погибли еще 10 человек. Сегодня, 18 января, информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались шестеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 45 до 86 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Так, с начала пандемии от COVID-19 умерли 5 242 саратовца.

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