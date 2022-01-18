На восстановление систем водоснабжения в Турковском районе потратят 5,4 миллионов

Из резервного фонда Саратовской области выделят деньги на реконструкцию систем водоснабжения в Турковском районе. Соответствующее постановление за подписью главы регионального правительства Романа Бусаргина опубликовали вчера, 17 января.

Так, на восстановление систем планируют потратить около 5,4 миллионов рублей.

Согласно документу, работы должны будут быть выполнены до 15 января 2023 года, отчет от регионального минстроя будут ждать до 20 января.

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