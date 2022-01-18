Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 7:30

В Вольске из-за угрозы минирования эвакуируют торговые центры

Людей выводят из нескольких ТЦ
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 18 января, в Вольске Саратовской области эвакуируют посетителей торговых центров. Об этом пишет портал «Про Вольск».

Около половины 10 утра горожан вывели из ТРЦ «Атриум», ТЦ «Град» и ИП Бадалова, а также из универмага. Причиной эвакуации стали электронные письма с сообщениями о заложенных бомбах.

Территории ТЦ оцепили, взрывчатку ищут служебные собаки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.