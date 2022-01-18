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Происшествия18 января 2022 7:01

На пожаре в Энгельсе пострадал 67-летний мужчина

Пенсионер отравился угарным газом
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 17 января, на пожаре в Энгельсе пострадал 67-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Дежурному сообщили о пожаре в 19:14. В Энгельсе горел двухквартирный дом на улице Чапаева. Площадь пожара составила 83 квадратных метров. Загорелись кровля дома и пристройка.

В результате пожара пострадал 67-летний мужчина, он отравился угарным газом. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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