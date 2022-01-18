Сироте из Екатериновки прокуратура помогла получить квартиру в Саратове, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В надзорный орган обратился сирота. У молодого человека умер отец, а мать лишена родительских прав. Он воспитывался опекуном и стоял в очереди на предоставление жилья из государственного жилфонда области. Однако по достижении совершеннолетия квартиру ему не выдали.

Молодой человек обратился в прокуратуру, а там подали в суд на региональное министерство строительства и ЖКХ с целью обязать его обеспечить сироту жилым помещением. Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас молодой человек получил квартиру в Саратове.

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