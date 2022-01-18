На дороги Саратовской области за ночь потратили 639 тонн песко-соляной смеси

Этой ночью, 18 января, дороги Саратовской области от снега чистили 250 машин. Об этом сообщили в региональном минтранспорта и дорожного хозяйства.

В сообщении уточняется, что осадков не было в Александрово-Гайском, Ровенском и Перелюбском районах.

- …наибольшее количество техники работало в Калининском районе – 14 ед., Турковском – 13 ед., Пугачевском – 12 ед., транзитные маршруты Саратова расчищало 57 ед.спецтехники. Для обработки проезжей части дорог дорожные службы использовали 639 т. песко-соляной смеси.

На уборке дорожно-уличной сети в населенных пунктах региона задействовали 384 ед. техники, из которых в Энгельсском районе – 68, в Балашовском – 41, в Советском – 29, в Калининском – 24, - пишут чиновники.

Федеральные трассы чистили 240 машин и 252 рабочих. На 7 утра проезд был обеспечен по всем дорогам федерального и регионального значения.

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