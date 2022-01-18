«Все те же сосули ждут свою бабулю»: саратовец пожаловался на смертельно опасную наледь

Фото выложили в сеть

Вчера, 17 января, вечером житель Саратова под ником Веселый Айтишник опубликовал в одном из городских сообществ в соцсети фото дома с опасными сосулями.

- Знаете что такое стабильность? Я расскажу - в 99 году сосулькой с этой крыши убило бабушку. Мы всем классом наблюдали. За эти годы развили интернет, научились лечить смертельные болезни, высадили робота на Марсе. А на Большой садовой, 106б все стабильно. Все те же сосули ждут свою бабушку, - пишет автор поста.

Один из комментаторов Алексей Чаплыгин обратил внимание на то, что саратовец написал неправильный адрес, и на самом деле на фото представлен шестой корпус дома №106Б на 2-й Садовой.

Горожане посетовали на то, что мимо этого дома из-за разрушающихся балконов опасно ходить и летом, а зимой, с появлением сосулей, становится совсем страшно.

Также откликнулась администрация Октябрьского района. Чиновники пишут, что выдали управляющей компании предписание о необходимости обеспечить очистку кровли обслуживаемого дома от снега и наледи в максимально короткие сроки. В случае неисполнения, организацию обещают привлечь к административной ответственности.

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