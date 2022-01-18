В Саратове начать выплаты дольщикам ЖСК «Северный» планируют в конце февраля

Встреча с дольщиками

В январе на заседании Саратовской облдумы планируется внести законопроект по окончательному решению вопроса дольщиков. Начать выплаты дольщикам ЖСК «Северный» планируют во второй половине февраля. Роман Бусаргин рассказал о проделанной работе в своем Телеграм-каналае.

- Вчера вечером, 17 января, встретился с дольщиками ЖСК «Северный». Всего по дому их 124 человека. Это самый крупный проблемный объект в Саратове. В этом году планируем окончательно решить вопрос с помощью обманутым гражданам. Совместно с региональной прокуратурой разрабатывается законодательная база по предоставлению компенсаций. Расчет планируется делать из стоимости квадратного метра в Саратовской области. Минстрой РФ установил планку в 47 080 рублей, - рассказал председатель регионального правительства.

- Благодаря поддержке Вячеслава Володина в Саратовской области помогли более чем четырем тысячам дольщикам, включенным в федеральный реестр. Одними из последних объектов стали ЖК «Пляж» и ЖК «Победа», - напомнил Роман Бусаргин.

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