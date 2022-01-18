Коронавирусная карта Саратовской области

В семи районах Саратовской области за неделю не выявили случаи коронавируса. Опубликована новая коронавирусная карта региона.

В 7 районах области в течение недели с 10 по 17 января не были обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом. Этими районами стали Алгайском, Духовницком, Екатериновском, Ивантеевском, Лысогорском, Романовском, Советском.

В Саратове за тот же период прибавилось 563 новых случая, а в Энгельсском районе 174.

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