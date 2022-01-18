Жителей Саратовской области предупреждают о заносах на дорогах

Синоптики Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 18 января.

В области облачно. Идёт снег, в Правобережье местами сильный, обещают также и метель. Ветер веет с юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с. Термометры в течение дня покажут от 1 до 4 градусов тепла. Местами прогнозируют туманы – до 500 метров, гололед и налипание мокрого снега. Специалисты предупреждают о снежных заносах на дорогах.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер скорректирует направление на южное, скорость не изменится, порывы поутихнут до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов ниже нуля, при прояснении – до -12°С. В остальном также, как и днём.

В Саратове сейчас +1°С. К 10 утра станет холоднее на градус, но днём и ночью снова будет 1 градус тепла. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду, порывы – до 15 м/с. Пасмурно, снежно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.