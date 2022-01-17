Минстрой оценил квадратный метр жилья в Саратовской области

Вчера, 17 января, министерство строительства и ЖКХ Саратовской области обнародовало стоимость квадратного метра. Распоряжение подписал министр Павел Мигачев.

Так, в первом квартале 2022 года средняя стоимость метра в строящемся доме составляет 47 087 рублей. Эта сумма актуальна в том числе и для вторичного жилья в Саратове, Энгельсе и Балакове. Напомним, в прошлый раз сумма составляла 37,2 тысячи.

В Вольске за квадратный метр «вторички» придется отдать 35,7 тысяч, а в Хвалынске – 39.

Самым дешевым оказалось жилье в Петропавловском и Горькореченском МО Новоузенского района – по 4,7 тысяч за «квадрат». Следующими по стоимости оказались метры в Орошаемом и Нивском МО Питерского района – семь тысяч рублей.

Подробнее о стоимости жилья в Саратовской области читайте на сайте регионального минстроя.

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