Этой ночью мэр Саратова Михаил Исаев проконтролировал уборку снега в городе

Этой ночью, 17 января, Саратов чистит от снега 371 машина. Видео с места опубликовал в своем Instsgram лично контролирующий работы мэр Михаил Исаев.
Глава города сообщил о том, что наблюдал за уборкой снега в том числе на Антонова, Вольской, Авиастроителей и набережной Космонавтов.
Исаев поручил усилить работу по вывозу снега, задействовать все имеющиеся ресурсы и привлечь наёмные спецмашины.
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