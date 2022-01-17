Этой ночью мэр Саратова Михаил Исаев проконтролировал уборку снега в городе

Этой ночью, 17 января, Саратов чистит от снега 371 машина. Видео с места опубликовал в своем Instsgram лично контролирующий работы мэр Михаил Исаев.

Глава города сообщил о том, что наблюдал за уборкой снега в том числе на Антонова, Вольской, Авиастроителей и набережной Космонавтов.

Исаев поручил усилить работу по вывозу снега, задействовать все имеющиеся ресурсы и привлечь наёмные спецмашины.

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