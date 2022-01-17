Валерий Радаев поручил решить проблемы с бродячими собаками и нехваткой лекарств в селах

Сегодня, 17 января, глава Саратовской области провел совещание с зампредами и профильными министрами, где дал ряд поручений, а именно:

- обеспечить жителей отдалённых сел необходимыми лекарствами за счёт создания аптечных пунктов и передвижных аптек.

- отрабатывать все обращения граждан по поводу неубранного снега или невывезенного мусора

- обеспечить работу внутреннего автобусного маршрута из райцентра в села в Питерском районе

- до весны закончить вакцинацию домашних животных во всех районах, граничащих с Казахстаном

- усилить работу по отлову бездомных животных.

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