Валерий Радаев поручил решить проблемы с бродячими собаками и нехваткой лекарств в селах

Сегодня, 17 января, глава Саратовской области провел совещание с зампредами и профильными министрами, где дал ряд поручений, а именно:
- обеспечить жителей отдалённых сел необходимыми лекарствами за счёт создания аптечных пунктов и передвижных аптек.
- отрабатывать все обращения граждан по поводу неубранного снега или невывезенного мусора
- обеспечить работу внутреннего автобусного маршрута из райцентра в села в Питерском районе
- до весны закончить вакцинацию домашних животных во всех районах, граничащих с Казахстаном
- усилить работу по отлову бездомных животных.
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