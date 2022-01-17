Житель Саратова лишился 40 тысяч при попытке заказать интим-услуги, об этом сообщает городское УМВД.

31-летний житель Заводского района хотел продажной любви, а стал жертвой мошенников. Вечером в пятницу он увидел в интернете объявление об оказании интимных услуг. «Жрица любви» сообщила, что перед встречей с ней нужно заплатить 1,5 тысячи аванса, а затем еще 26 тысяч в качестве страховки.

Выполнив переводы, будущий клиент передумал и попытался отменить заказ. Собеседница сказала, что для этого нужно перевести еще 13 тысяч рублей. Мужчина перевел и эти деньги , после чего мошенники перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба составила 40,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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