В Саратове ограничат движение и парковку из-за расчистки улиц

В Саратове ограничат движение и парковку из-за необходимости убирать город от снега. Администрация опубликовала список мест, где нельзя оставлять машину.
Автомобили нарушителей будут эвакуированы. Штраф за нарушение правил парковки может достигать 1,5 тысяч рублей, а на штраф-стоянке придется заплатить еще 2200 рублей, чтобы забрать автомобиль.
С 20:00 до 5:00 будет действовать ограничение для парковки и проезда по:
- ул. Рахова (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная);
- ул. Московская (от ул. Университетская до ул. Астраханская, а также от ул. Рахова до ул. Вольская);
- ул. Антонова (малая) (от трамвайного переезда в сторону ул. Топольчанская);
- ул. Черниговская (от ул. Овражная до ул. Романтиков).
Завтра, 18 января, с 08.00 до 17.00 комплексная очистка будет производиться по:
- ул. Рахова (от ул. Б.Горная до ул. Посадского);
- ул. Блинова (вдоль домов 19,21,23,25);
- Международный проезд (от ул. Мира до ул. Международная).
Сотрудники ГИБДД патрулируют следующие улицы:
- ул. Соборная;
- ул. Радищева;
- ул. Б. Горная;
- 1-й проезд Строителей;
- ул. Шелковичная;
- ул. Клочкова;
- ул. Электронная;
- ул. Танкистов;
- ул. Осипова;
- 2-й Магнитный проезд;
- ул. Слонова;
- ул. Пугачева;
- ул. Рахова;
- ул. Загороднева;
- ул. Симбирская.