В Саратове ограничат движение и парковку из-за расчистки улиц

В Саратове ограничат движение и парковку из-за необходимости убирать город от снега. Администрация опубликовала список мест, где нельзя оставлять машину.

Автомобили нарушителей будут эвакуированы. Штраф за нарушение правил парковки может достигать 1,5 тысяч рублей, а на штраф-стоянке придется заплатить еще 2200 рублей, чтобы забрать автомобиль.

С 20:00 до 5:00 будет действовать ограничение для парковки и проезда по:

- ул. Рахова (от ул. Соколовая до ул. Б. Горная);

- ул. Московская (от ул. Университетская до ул. Астраханская, а также от ул. Рахова до ул. Вольская);

- ул. Антонова (малая) (от трамвайного переезда в сторону ул. Топольчанская);

- ул. Черниговская (от ул. Овражная до ул. Романтиков).

Завтра, 18 января, с 08.00 до 17.00 комплексная очистка будет производиться по:

- ул. Рахова (от ул. Б.Горная до ул. Посадского);

- ул. Блинова (вдоль домов 19,21,23,25);

- Международный проезд (от ул. Мира до ул. Международная).

Сотрудники ГИБДД патрулируют следующие улицы:

- ул. Соборная;

- ул. Радищева;

- ул. Б. Горная;

- 1-й проезд Строителей;

- ул. Шелковичная;

- ул. Клочкова;

- ул. Электронная;

- ул. Танкистов;

- ул. Осипова;

- 2-й Магнитный проезд;

- ул. Слонова;

- ул. Пугачева;

- ул. Рахова;

- ул. Загороднева;

- ул. Симбирская.