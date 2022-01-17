В Саратове заместитель министра проверил, как работает отопление в автобусах

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко проверил отопление в автобусах облцентра. Рейд состоялся сегодня, 17 января. Проверяющие стартовали от железнодорожного вокзала.

Пристальное внимание чиновников привлекли автобусы Саратов-Энгельс. При помощи термогидрометра в салонах измерили влажность и температуру. У водителей и кондукторов проверяли наличие медицинских масок и терминалов для оплаты картой.

Козаченко отметил, что зимой в транспорте должно быть не меньше 12 градусов тепла. Тем не менее, отметил чиновник, не во всех старых машинах можно достичь этого результата.

Во всех проверенных чиновниками автобусах было тепло.

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