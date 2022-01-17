Студент колледжа в Балаково выстрелил в оппонента на «разборке» из пневматического ружья. Об этом сегодня, 17 января, рассказали в пресс - службе министерства образования Саратовской области.

Инцидент произошел 13 января в Поволжском колледже технологий и менеджмента. Молодые люди 19 и 20 лет поссорились и в ходе конфликта один из них выстрелил оппоненту в ногу из пневматического ружья. Это случилось вне стен учебного заведения, однако правоохранителям об этом случае рассказали его сотрудники.

- Сейчас у молодых людей нет друг к другу претензий, в полицию они не обращались, - рассказали в минобразе.

Не смотря на это, в полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, 12 января текущего года после занятий 19-летний студент третьего курса одного из колледжей города Балаково в ходе конфликта выстрелил из пневматического пистолета в ногу своему 18-летнему одногруппнику. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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