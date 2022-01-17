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В Саратове чистят от снега улицы, приготовленные на ремонт в рамках нацпроекта, об этом сообщает региональный минтранс.

Днем дорожники вывозили снег с зеленой зоны и тротуаров. Ночью на улицы вышли 39 машин, а днем – 37.На некоторых участках дорог не получается очищать всю проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

Идет расчистка дорог, которые в этом году в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние.

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Вот их список:

1. просп. Строителей (0,27 км)

2. Славянская площадь (0,286 км)

3. Ново-Астраханское шоссе (2,591 км)

4. Большая Садовая (1,061 км)

5. ул. Тракторная (0,855 км)

6. ул. им. Чернышевского Н.Г. (3,1 км)

7. ул. им. Орджоникидзе Г.К. (1,49 км)

8. просп. Энтузиастов (0,65 км)

9. ул. Крымская (0,971 км)