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Происшествия17 января 2022 12:05

Пьяный житель Татищевского района наврал полиции, что ему угрожают

Нарушитель хотел проверить, как быстро приезжает наряд
Наталия Калинина
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Пьяный житель Татищевского района Саратовской области наврал полиции, что ему угрожают и был привлечен к ответственности за ложный вызов экстренных служб.

Мужчина был сильно пьян и решил позвонить в полицию, чтобы сообщить, что его жизни угрожают некие врачи. Его якобы хотели убить.

Когда наряд приехал в дом заявителя, сообщение по телефону не подтвердилось. Нарушитель рассказал, что хоте просто проверить оперативность работы сотрудников экстренных служб. Сейчас гражданин привлечен к административной ответственности.

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