В Саратовской области растет востребованность рабочих профессий. Сегодня, 17 января, об этом рассказал региональный министр образования Михаил Орлов.

- За последние пять лет саратовских студентов стало больше на четыре тысячи человек или на 9 процентов. В этом году половина девятиклассников и 20 процентов одинадцатиклассников сделали выбор в пользу среднего профессионального образования. В 2021 году колледжи и техникумы приняли на обучение 16,6 тысяч ребят, - сообщил Михаил Орлов.

Популярными стали такие направления, как «Мехатроника», «Химические технологии», «Обработка металлов под давлением» и другие.

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