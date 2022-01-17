Житель Энгельсского района получил восемь лет за избиение прохожего до смерти

Фото: СУ СК по Саратовской области

28-летний житель Энгельсского района Саратовской области получил восемь лет за избиение прохожего до смерти. Конфликт, приведший к трагедии, начался с незначительной перепалки.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 июня 2021 года в селе Ленинское. 27-летний житель соседнего села Новопушкинское отдыхал в компании друзей и подруг на улице Центральной. Мимо шли двое мужчин, из-за пары неосторожных слов у них с компанией завязался конфликт. Один из мужчин подошел к 27-летнему оппоненту и стал вести себя агрессивно. В ответ молодой человек стал бить 32-летнего селянина, который к нему подошел. 32-летний мужчина упал на землю, но агрессор не остановился. Очевидцы вызвали «скорую», но избитый 29 июня 2021 года умер в больнице.

27-летний участник драки сам пошел в полицию. И написал явку с повинной. Его приговорили к восьми годам строгого режима, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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