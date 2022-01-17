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Общество17 января 2022 10:20

Сосульки на Гвардейской напугали саратовцев

Горожане жалуются на угрозу в социальной сети
Наталия Калинина
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Сосульки на Гвардейской напугали саратовцев. Горожане жалуются на угрозу в социальной сети.

Как сообщает пользователь Александр Малютин в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте в районе 4-й Дачной плохо убирают снег. С крыш домов по улице Гвардейская свешиваются огромные сосульки. На крышах лежит толстый слой снега.

- Просьба соответствующим инстанциям обратить внимание, пока не произошла трагедия, - пишет саратовец.

Дом на Гвардейской

Дом на Гвардейской

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