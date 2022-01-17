Саратовских водителей просят помочь в поисках 15-летней девушки из Волгоградской области

Фото: "Лиза Алерт"

Саратовских водителей просят помочь в поисках 15-летней жительницы Волгоградской области, волонтеры «Лиза Алерт» ищут записи с видеорегистраторов.

Пропала 15-летняя Айлита Ли, проживающая в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области. Рост пропавшей 155 сантиметров, у нее худощавое телосложение, карие глаза, светло-каштановые длинные волосы. В день исчезновения на ней были оранжевый пуховик, черные брюки, черные сапоги и розовая шапка.

Девочку ищут с 13 января. В 7:55 она ушла в школу и исчезла.

Водителей, которые проезжали мимо села Чухонастовка с 7:30 13 января до 7:30 14 января просят проверить, не сохранились ли у них записи видеорегистраторов. Они могли бы помочь поисковикам. Обратиться к представителям «Лиза Алерт» можно по номерам 8-800-700-54-52, 8-925-832-80-58, 8-904-523-16-66 и 8-906-167-94-44.

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