Сегодня, 17 января, в Саратове загорелся закрытый завод «Тантал», об этом сообщает ГУ МЧС.

Пожар произошел по адресу Деловой тупик 16. Загорелся закрытый корпус завода «Тантал». В 12:47 дежурному поступило сообщение о загорании в заброшенном корпусе. На место специалисты выехали по вызову №2.

Как выяснилось, причиной пожара стало загорание мусора в корпусе на втором этаже. Площадь очага составила 20 квадратных метров. В 13:18 пожар был локализован.

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