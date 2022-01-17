В Саратове «значительно сократили» количество немецких автобусов

В Саратове сократили число старых немецких автобусов на линиях, об этом сообщили сегодня, 17 января, в Центре управления регионом.
Специалисты ЦУРа отметили особый интерес саратовцев к обновлению подвижного состава городских автобусов. Центр обратился в мэрию, где пояснили, что за последнее время долю импортных автобусов значительно сократили:
- маршруты №11, №53 - на 75 %, маршрут № 6 - на 90%, - отметим, в Саратове работают более 20 автобусных маршрутов.
С вопросами и жалобами на общественный транспорт в Саратове можно обратиться на «горячую линию» по телефону: 28-69-48.
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