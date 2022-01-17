Сегодня, 17 января, в Саратове два трамвайных маршрута встали из-за неисправного вагона, об этом сообщает просвещенная общественному электротранспорту группа ВКотакте.

В 13:18 было прервано движение трамваев по маршрутам № 3 и 11. Это случилось на пересечении улиц Астраханской и Большой Казачьей. Причиной стала неисправность вагона.

Теперь трамваи не идут в сторону ЦКР.

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