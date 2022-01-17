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Общество17 января 2022 9:23

В центре Саратова на трех улицах отключили холодную воду

«КВС» ведут работы
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 17 января, в центре Саратова отключили холодную воду. об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Челюскинцев, 112 водоснабжение ограничили для жителей этой улицы от Некрасова до Радищева, Радищева по четной стороне от Челюскинцев до Зарубина и Зарубина по четной стороне от Радищева до Вольской.

Вернуть воду обещают к 16:30.

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