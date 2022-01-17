Московское шоссе, 1а

Владельца «Пятерочки» в Саратове могут наказать за изменение фасада, об этом сообщил сегодня, 17 января, комитет по архитектуре при администрации города.

За прошлую неделю на собственников нежилых зданий составили три протокола за неправомерное изменение фасада зданий по адресам улица Степана Разина, 6, улица Московское шоссе, 1А, а также на пересечении улиц Новоузенская и 2-й Детский проезд .

На заседании административной комиссии Саратова теперь решат, привлекут ли собственников к ответственности.

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