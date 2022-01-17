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Общество17 января 2022 9:07

Бусаргин поручил проработать все жалобы жителей Саратовской области на плохую уборку снега

Прошло постоянно действующее совещание при главе регионального правительства
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Председатель регионального правительства Роман Бусаргин отчитался по уборке снега в Саратовской области. Результатами он поделился сегодня, 17 января, в своём Telegram-канале.

- Хорошо очищены федеральные, региональные трассы, основные городские магистрали, однако до межквартальных дорог во многих случаях техника ещё не успела дойти, - отметил Бусаргин, обозначив, что чиновникам и коммунальщикам необходимо проработать каждый адрес, по которому поступили жалобы на уборку снега в Telegram-канале председателя правительства.

На постоянно действующем совещании Бусаргин также поручил обеспечить безопасные подходы ко всем социальным учреждениям и договориться с собственниками зданий об уборке крыш от наледи и сосулек.

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