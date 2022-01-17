В Саратовской области скончались от коронавируса еще девять человек за сутки. Статистику по смертности в регионе сегодня, 17 января, сообщил оперштаб.

За прошедшие сутки скончались шестеро женщин и трое мужчин в возрасте от 50 до 75 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5232 саратовцев.

Напомним, всего за время эпидемии коронавирусом заразились 136 499 жителей Саратовской области, 235 из них узнали свой диагноз сегодня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.