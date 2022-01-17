Михаил Исаев поручил убрать сосульки с крыш и закрыть засыпанные снегом колодцы

Сегодня, 17 января, Михаил Исаев провел оперативное совещание, где поручил убрать сосульки с крыш и закрыть засыпанные снегом колодцы.

Глава города также поручил следить за состоянием остановок общественного транспорта. Если они будут завалены снегом, виновные будут привлечены к ответственности. Темпы уборки снега поручено ускорить.

Главам районных администраций поручено в сотрудничестве с комитетом по ЖКХ очистить крыши от снега и сосулек. Также необходимо проверить город на наличие колодцев, которые могло накрыть снегом.

Администрация Саратова начинает закупку растений на весну. Жестко были раскритикованы лица, ответственные за отлов бродячих собак в городе.

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