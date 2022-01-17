В Саратове мороз

Жителей Саратова ждут морозы до -23 градусов, об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Завтра, 18 января, в Саратове будет в районе -3 градусов, порывы ветра достигают 18 м/с. В среду, 19 января, столбик термометра опустится до -15, ночью в северных районах до -22 градусов. В Заволжье начнется снегопад.

В четверг, 20 января, температура колеблется от -10 до -17 градусов. В пятницу снова похолодает. Ночью будет до -23 градусов мороза, а днем около -14 градусов.

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