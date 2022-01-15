Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 18:06

В доме на Московской загорелось перекрытие между этажами

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 14 января, в доме на Московской в Саратове загорелось перекрытие между этажами.

Сообщение о возгорании поступило в 20:31 в Волжском районе. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже в трехэтажном доме на Московской. Очаг возгорания располагался в межэтажном перекрытии, его площадь составила шесть квадратных метров.

На тушение выезжали три пожарных расчёта, о чем сообщается в ГУ МЧС региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.