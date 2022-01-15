В доме на Московской загорелось перекрытие между этажами

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 14 января, в доме на Московской в Саратове загорелось перекрытие между этажами.
Сообщение о возгорании поступило в 20:31 в Волжском районе. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже в трехэтажном доме на Московской. Очаг возгорания располагался в межэтажном перекрытии, его площадь составила шесть квадратных метров.
На тушение выезжали три пожарных расчёта, о чем сообщается в ГУ МЧС региона.
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