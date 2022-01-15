В Краснокутском районе выгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 15 января в Краснокутском районе Саратовской области выгорел частный дом.
Сообщение о возгорании поступило в 4:18 из села Ямское. Дежуному сообщили о том, что горит частный деревянный дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Дом сильно выгорел.
На тушение выезжали 2 пожарных экипажа, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.