В Краснокутском районе выгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 15 января в Краснокутском районе Саратовской области выгорел частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 4:18 из села Ямское. Дежуному сообщили о том, что горит частный деревянный дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Дом сильно выгорел.

На тушение выезжали 2 пожарных экипажа, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

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