Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проконтролирует решение проблемы с коммуникациями на участках для многодетных.

Вчера, 14 января, глава общественной организации «Комитет многодетных семей» Ирина Алешина выступила на заседании рабочей группы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

- В прошлом году была проделана совместная работа с отличными результатами. Спасибо всем, участникам, и в первую очередь Вячеславу Володину. Что касается этого года, цифры по жилищным сертификатам могли быть лучше: 24 семьи – это недостаточно, - сообщила Алешина.

Общественница напомнила, что в этом году президент поручил подвести коммуникации к земельным участкам для многодетных.

- У нас нет проблем с энергетиками, есть федеральная поддержка. Но у нас остается больной вопрос - это водоотведение, водоснабжение и дороги. Тут много проблем. И я бы хотела попросить отдельно собираться и подробно обсудить эти вопросы, - отметила Ирина Алешина.

- Прошу глав муниципалитетов до 1 апреля провести комиссии по обозначенным вопросам, по решению проблем с коммунальной инфраструктурой, и мне доложить. Александр Соловьев, проконтролируйте работу комиссий, участие общественности, - отреагировал на предложение активистки Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.