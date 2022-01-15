Сегодня, 15 января, в Саратове найдено тело девятилетнего ребенка. Прокуратура Ленинского района проводит проверку, о чем сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла в одной из квартир дома на улице имени академика Антонова. Девятилетнего мальчика нашли мертвым.
В ходе прокурорской проверки выясняются обстоятельства и причины произошедшего, а также условия, в которых проживал погибший ребенок.
Ленинский следственный отдел СУ СКР по Саратовской области также устанавливает обстоятельства и причины смерти ребенка.
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