Сегодня, 15 января, в Саратове найдено тело девятилетнего ребенка. Прокуратура Ленинского района проводит проверку, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в одной из квартир дома на улице имени академика Антонова. Девятилетнего мальчика нашли мертвым.

В ходе прокурорской проверки выясняются обстоятельства и причины произошедшего, а также условия, в которых проживал погибший ребенок.

Ленинский следственный отдел СУ СКР по Саратовской области также устанавливает обстоятельства и причины смерти ребенка.

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