Ночная уборка в Саратове
Из-за уборки улиц в Саратове ограничена парковка. Администрация города предупреждает о том, что припаркованные с нарушением правил машины будут эвакуировать на штрафстоянку.
ночь с 15 на 16 января в Саратове продолжается уборка дорог, дворов и тротуаров.
С 20:00 до полуночи вводится ограничение парковки и проезда по улицам Московская от Вольской до Горького, а с 20:00 до 5:00 следующего дня по улице Черниговская от Островского до Романтиков.
С 21:00 будет ограничена стоянка и движение автомобилей по следующим адресам:
⁃ пересечение ул. Новоузенская с ул. Пугачева,
⁃ пересечение ул. Рабочая с ул. Чапаева,
⁃ пересечение ул. Московская с ул. Чернышевского.
Также обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:
⁃ ул. Советская,
⁃ ул. Рабочая,
⁃ ул. Тархова,
⁃ ул. Высокая,
⁃ ул. Горького,
⁃ ул. Чернышевского,
⁃ ул. Ульяновская,
⁃ ул. Кутякова,
⁃ ул. Лермонтова,
⁃ ул. Дегтярная,
⁃ ул. 2-я Садовая (малая).