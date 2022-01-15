Ночная уборка в Саратове

Из-за уборки улиц в Саратове ограничена парковка. Администрация города предупреждает о том, что припаркованные с нарушением правил машины будут эвакуировать на штрафстоянку.

ночь с 15 на 16 января в Саратове продолжается уборка дорог, дворов и тротуаров.

С 20:00 до полуночи вводится ограничение парковки и проезда по улицам Московская от Вольской до Горького, а с 20:00 до 5:00 следующего дня по улице Черниговская от Островского до Романтиков.

С 21:00 будет ограничена стоянка и движение автомобилей по следующим адресам:

⁃ пересечение ул. Новоузенская с ул. Пугачева,

⁃ пересечение ул. Рабочая с ул. Чапаева,

⁃ пересечение ул. Московская с ул. Чернышевского.

Также обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

⁃ ул. Советская,

⁃ ул. Рабочая,

⁃ ул. Тархова,

⁃ ул. Высокая,

⁃ ул. Горького,

⁃ ул. Чернышевского,

⁃ ул. Ульяновская,

⁃ ул. Кутякова,

⁃ ул. Лермонтова,

⁃ ул. Дегтярная,

⁃ ул. 2-я Садовая (малая).