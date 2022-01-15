В Базарном-Карабулакском районе пожилая пара насмерть отравилась угарным газом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 15 января, в Базарном-Карабулакском районе Саратовской области пожилая пара насмерть отравилась угарным газом. Проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел утром в селе Алексеевка. Местная жительница пришла в гости к соседям, проживавшим в частном доме, и обнаружила их в спальне без сознания. Прибывшие на вызов медики «скорой помощи» подтвердили смерть 54-летнего мужчины и 54-летней женщины. Дом в тот момент был сильно перетоплен газовой печью, а шибер дымохода печи закрыт.

По предварительной версии, причиной смерти жителей села стало отравление продуктами горения, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

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