В Лысых Горах нашли труп мужчины с разбитым лицом

Фото: СУ СК по Саратовской области
Сегодня, 15 января, в поселке Лысые Горы в Саратовской области нашли труп мужчины с разбитым лицом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.
Местные жители нашли тело 43-летнего селянина днем, возле частного дома. Прибывшая по вызову «скорая» подтвердила его смерть. На лице у погибшего заметны ссадины.
Точную причину смерти установят эксперты. Организована доследственная проверка.
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