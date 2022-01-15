В Лысых Горах нашли труп мужчины с разбитым лицом

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 15 января, в поселке Лысые Горы в Саратовской области нашли труп мужчины с разбитым лицом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Местные жители нашли тело 43-летнего селянина днем, возле частного дома. Прибывшая по вызову «скорая» подтвердила его смерть. На лице у погибшего заметны ссадины.

Точную причину смерти установят эксперты. Организована доследственная проверка.

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