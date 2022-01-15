Вячеслав Володин на встрече с сиротами

Благодаря инициативе Вячеслава Володина детям-сиротам Саратовской области оказывают бесплатную юридическую помощь. Об этом пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

Перед новым годом Вячеслав Володин встретился с детьми-сиротами, которые рассказали, как им тяжело за свой счет нанимать юристов для консультаций по жилищному вопросу. Многие не знали, куда обращаться, как подать документы.

Вячеслав Володин предложил властям Саратовской области на базе СГЮА создать центр юридической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Поддержка будет оказываться бесплатно.

Специалисты юрклиники Академии уже начали бесплатные консультации. С ними можно пообщаться лично или онлайн.

Контакты:

Сайт: http://lc.ssla.ru/centrpomoshi/call-tsentr

Тел.: +79272773632

Эл. почта: pravo.ds@mail.ru.

Адрес: г. Саратов, ул. Н.Г. Чернышевского, д. 135А, кабинет №108 (Юридическая клиника СГЮА)