В Саратове мокрый снег и туман

Сегодня, 15 января, в Саратове выпадет мокрый снег. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове пасмурно, небо затянуто снежными облаками. Столбик термометра колеблется от нуля до -5 градусов. Утром город накроет туман. Ближе к обеду возможно выпадение мокрого снега. Дует северо-западный ветер, отдельные порывы которого достигают 15 м/с.

В Саратовской области облачно, идет снег. Ветер дует северо-западный, его скорость достигает 6-11 м/с. В южных районах отдельные порывы доходят до 25 м/с. Температура колеблется от нуля до -5 градусов. В низинах до -12 градусов. Также в регионе ожидается метель.

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