Житель Энгельса уединился с товарищем на съемной квартире и обокрал ее

Задержан житель Энгельса, который вместе с другом снял квартиру на сутки, а затем обокрал ее. Об этом рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась хозяйка квартиры на улице Валовая. Она рассказала, что в конце декабря сдала квартиру на сутки 26-летнему молодому человеку. После этого жильца из квартиры пропали микроволновка, фен, две плойти для волос и пылесос. Сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Вскоре подозреваемый был задержан. Мужчина рассказал, что выпил вместе со своим 19-летним другом, а затем вынес из квартиры технику и сдал ее в комиссионный магазин. Оба задержанных ранее судимы.

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