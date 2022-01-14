Сегодня, 14 января, в Саратове встали четыре трамвайных маршрута и три троллейбусных, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 16:25 было прервано движение трамваев по маршрутам № 3, 9, 10 и 11 и троллейбусов по маршрутам № 2, 2а и 16. Остановка произошла на перекрестке улиц Рахова и Вавилова.

Трамваи № 3 от 6-й Дачной ходят медленно, от Мирного переулка движения нет. Трамваи № 9 и 10 от 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка следуют только до Детского парка и не заходят в Мирный переулок. 11-й маршрут от 6-го квартала идет только до ул. Осипова.

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