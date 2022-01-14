Жители Комсомольского поселка жалуются на заваливший все дороги снег

Дорожка в Саратове

Сегодня, 14 января, жители Комсомольского поселка в Саратове жалуются на заваливший все дороги снег. Свое недовольство горожане выражают в социальных сетях.

Как пишет жительница Комсомольского посёлка, в частном секторе плохо убирают снег.

- По адресу 1-й Прудный проезд, 47 дороги не чистят с начала зимы. В прошлую зиму мы своими силами нанимали трактор. Разве участок по этому адресу частный? – возмущается горожанка.

Стоит отметить, что у саратовцев всегда есть возможность сообщить о проблемах с уборкой снега в Телеграм-канале Романа Бусаргина. На данный момент там собрались уже 1082 комментария. Горожане часто жалуются на неубранные улицы в Энгельсе.

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