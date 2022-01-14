Момент кражи

В Саратове задержан злостный вор курятины. По версии следствия, мужчина вынес из магазина 364 килограмма куриного мяса.

В полицию Кировского района обратился представитель сетевого магазина, расположенного на улице Аэропорт. Из торговой точки пропали тушки цыпленка-бройлера весом 364 килограмма. Посетитель оплатил часть товара на кассе, а остальное мясо спрятал в паллетах и не расплатился за него. Несколько дней мужчина проносил мясо мимо кассы, общий ущерб составил 52 852 рубля. Возбуждено уголовное дело о краже.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель. Похищенное он уже успел продать на рынке. Сейчас он оставлен под подписку о невыезде.

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